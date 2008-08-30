Матч завершен
Гренобль
Гренобль
1:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
30 авг. 2008, 20:00 МСК
30.08.2008, 20:00 МСК
суббота
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы