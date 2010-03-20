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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 29 тур
Лига 1,
29 тур
Франция
20 марта 2010, 21:00 МСК
20.03.2010, 21:00 МСК
суббота
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
67
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Раве
Йорик Раве
79
0
Любоя
Даниэль Любоя
80
0
Бойя
Пьер Бойя
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Кальве
Жан Кальве
0
Маро
Франсуа Маро
0
Куртуа
Лоран Куртуа
0
Батльес
Лоран Батльес
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Акрур
Нассим Акрур
Монако
мин
0
Руффье
Стефан Руффье
90
0
Траоре
Джими Траоре
90
0
Модесто
Франсуа Модесто
90
0
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
0
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
0
Нене
Нене
67
0
Перес
Диего Перес
90
0
Молло
Йоан Молло
90
0
Мангани
Томас Мангани
90
0
Аруна
Лукман Аруна
77
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
62
Запасные
0
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
0
Монгонгю
Седрик Монгонгю
0
Муратори
Винсан Муратори
0
Лоло
Игор Лоло
0
Кутадье
Матье Кутадье
0
Сагбо
Янник Сагбо
0
Маазу
Мусса Маазу