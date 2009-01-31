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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Монако
Монако
Ликата 68
1:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
31 янв. 2009, 21:00 МСК
31.01.2009, 21:00 МСК
суббота
Бертран Лайек
Бертран Лайек
Главный Судья
Составы
Монако
мин
0
Руффье
Стефан Руффье
90
0
Муратори
Винсан Муратори
90
0
Модесто
Франсуа Модесто
90
0
Мюллер
Патрик Мюллер
90
0
Диаз
Кевин Диаз
46
0
Покривац
Никола Покривац
90
0
Госсо
Жан-Жак Госсо
90
0
Молло
Йоан Молло
90
0
Пино
Хуан Пабло Пино
76
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
90
Запасные
0
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
0
Монгонгю
Седрик Монгонгю
0
Адриано
Адриано
0
Ликата
Александр Ликата
68'
0
Нимани
Фредерик Нимани
0
Сагбо
Янник Сагбо
0
Аду
Фредди Аду
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Флашез
Максанс Флашез
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
77
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
64
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Акрур
Нассим Акрур
55
0
Туре
Ларсен Туре
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Маке
Лоран Маке
0
Банинг
Альберт Банинг
0
Раве
Йорик Раве
0
Эль-Мубарки
Бушаиб Эль-Мубарки