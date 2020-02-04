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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Монако
Монако
Йоветич 18
1:0
Матч завершен
Анжер
Анжер
Лига 1, 23 тур
Лига 1,
23 тур
Франция
4 февр. 2020, 21:00 МСК
4.02.2020, 21:00 МСК
вторник
Составы
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
25
Глик
Камиль Глик
90
12
Агилар
Рубен Агилар
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
8
Силва
Адриен Силва
90
17
Головин
Александр Головин
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
18'
18'
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
28
Жорже
Жорже
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
24
Чуаэми
Орельен Чуаэми
20
Слимани
Ислам Слимани
14
Кейта
Бальде Кейта
Анжер
мин
30
Петкович
Даниэль Петкович
90
4
Павлович
Матео Павлович
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
23
Бобишон
Антонен Бобишон
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
25
Бамба
Абдулайе Бамба
24
Томас
Ромен Томас
5
Мангани
Томас Мангани
27
Лаж
Матиас Лаж
21
Нинга
Касимир Нинга
19
Баокен
Стефан Баокен