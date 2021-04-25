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Лига 1
Анжер VS Монако
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Анжер - Монако: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Анжер
Анжер
-:-
Анжер - Монако: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Монако
Монако
Лига 1, 34 тур
Лига 1,
34 тур
Франция
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
3
Думбия
Сулейман Думбия
8
Траоре
Исмаэль Траоре
24
Томас
Ромен Томас
29
Мансе
Винсент Мансе
27
Лаж
Матиас Лаж
18
Амаду
Ибраим Амаду
5
Мангани
Томас Мангани
10
Фульини
Анжело Фульини
23
Бобишон
Антонен Бобишон
19
Баокен
Стефан Баокен
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
25
Бамба
Абдулайе Бамба
-
4
Павлович
Матео Павлович
-
15
Капелле
Пьеррик Капелле
-
13
Буфал
Софьян Буфал
-
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
14
Кулибали
Лассана Кулибали
-
9
Диони
Луи Диони
-
0
Noah Fatar
Noah Fatar
-
Монако
мин
-
Йоветич
Стеван Йоветич
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
29
Дисаси
Аксель Дисаси
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
36
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
37
Диоп
Софьян Диоп
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
34
Матсима
Крислен Матсима
-
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
38
Мийо
Энцо Мийо
-
Прошлые матчи
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3 : 0
Анжер
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3
Анжер
0
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
21:00
Монако
1 : 0
Анжер
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
21:00
Монако
1
Анжер
0
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Анжер
0 : 0
Монако
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Анжер
0
Монако
0
02.03.2019
02 марта 2019
сб
22:00
Анжер
2 : 2
Монако
02.03.2019
02 марта 2019
сб
22:00
Анжер
2
Монако
2
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
Монако
0 : 1
Анжер
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
Монако
0
Анжер
1
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
Анжер
0 : 4
Монако
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
Анжер
0
Монако
4
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
Монако
1 : 0
Анжер
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
Монако
1
Анжер
0
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
18:00
Анжер
0 : 1
Монако
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
18:00
Анжер
0
Монако
1
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
Монако
2 : 1
Анжер
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
Монако
2
Анжер
1
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
19:00
Анжер
3 : 0
Монако
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
19:00
Анжер
3
Монако
0
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
19:00
Монако
1 : 0
Анжер
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
19:00
Монако
1
Анжер
0
Новости
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
1
#Александр Головин
07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
#
Новости матча
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40