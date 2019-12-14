Матч завершен
Анжер
Анжер
0:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
14 дек. 2019, 22:00 МСК
14.12.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
24
Томас
Ромен Томас
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
4
Павлович
Матео Павлович
26
Пелленар
Тео Пелленар
6
Пажо
Венсан Пажо
23
Бобишон
Антонен Бобишон
27
Лаж
Матиас Лаж
19
Баокен
Стефан Баокен
Монако
мин
8
Силва
Адриен Силва
90
40
Леком
Бенжамин Леком
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Слимани
Ислам Слимани
90
17
Головин
Александр Головин
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
31
Диаш
Жил Диаш
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
12
Агилар
Рубен Агилар
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
14
Кейта
Бальде Кейта
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен