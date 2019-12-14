Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Россия
Нидерланды
Китай
Англия
Франция
Ирландия
Кения
Белоруссия
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Ливерпуль
Эйбар
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Анжер
Анжер
0:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 18 тур
Лига 1,
18 тур
Франция
14 дек. 2019, 22:00 МСК
14.12.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
24
Томас
Ромен Томас
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
4
Павлович
Матео Павлович
26
Пелленар
Тео Пелленар
6
Пажо
Венсан Пажо
23
Бобишон
Антонен Бобишон
27
Лаж
Матиас Лаж
19
Баокен
Стефан Баокен
Монако
мин
8
Силва
Адриен Силва
90
40
Леком
Бенжамин Леком
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Слимани
Ислам Слимани
90
17
Головин
Александр Головин
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
31
Диаш
Жил Диаш
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
12
Агилар
Рубен Агилар
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
14
Кейта
Бальде Кейта
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен