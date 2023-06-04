Милан - Верона: 04 июня 2023 смотреть онлайн
Милан
Милан
-:-

Милан - Верона: 04 июня 2023 смотреть онлайн

Верона
Верона
Серия А, 38 тур

Серия А,

Италия
4 июня 2023, -:- МСК
4.06.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

08.05.2022 08 мая 2022 вс 21:45
Верона
1 : 3
Милан
08.05.2022 08 мая 2022 вс 21:45
Верона
1
Милан
3
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 21:45
Милан
3 : 2
Верона
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 21:45
Милан
3
Верона
2
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Верона
0 : 2
Милан
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Верона
0
Милан
2
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 22:45
Милан
2 : 2
Верона
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 22:45
Милан
2
Верона
2
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Милан
1 : 1
Верона
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Милан
1
Верона
1
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 21:45
Верона
0 : 1
Милан
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 21:45
Верона
0
Милан
1
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:00
Милан
4 : 1
Верона
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:00
Милан
4
Верона
1
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 14:30
Верона
3 : 0
Милан
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 14:30
Верона
3
Милан
0
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 22:45
Милан
3 : 0
Верона
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 22:45
Милан
3
Верона
0
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 18:00
Верона
2 : 1
Милан
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 18:00
Верона
2
Милан
1
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 17:00
Милан
1 : 1
Верона
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 17:00
Милан
1
Верона
1
07.03.2015 07 марта 2015 сб 22:45
Милан
2 : 2
Верона
07.03.2015 07 марта 2015 сб 22:45
Милан
2
Верона
2
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
Верона
1 : 3
Милан
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
Верона
1
Милан
3
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:45
Милан
1 : 0
Верона
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:45
Милан
1
Верона
0
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 19:00
Верона
2 : 1
Милан
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 19:00
Верона
2
Милан
1

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