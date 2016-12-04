Матч завершен
Милан
Милан
Пашалич 41
Лападула 86
2:1
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Фальчинелли 26
Серия А, 15 тур

Серия А,

15 тур

Италия
4 дек. 2016, 14:30 МСК
4.12.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
23
Соса
Хосе Соса
73
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
80
Пашалич
Марио Пашалич
41'
41'
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
81
9
Лападула
Джанлука Лападула
86'
86'
89
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
1
Габриэл
Габриэл
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
4
Эли
Родриго Эли
21
Вангиони
Леонел Вангиони
15
Гомес
Густаво Гомес
33
Куцка
Юрай Куцка
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
7
Адриано
Луис Адриано
Кротоне
мин
12
Стоян
Адриан Стоян
71
1
Кордас
Алекс Кордас
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
75
6
Роден
Маркус Роден
88
29
Тротта
Марселло Тротта
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
26'
26'
90
Запасные
5
Феста
Марко Феста
95
Кожокару
Валентин Кожокару
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
21
Куомо
Джузеппе Куомо
18
Барберис
Андреа Барберис
20
Сальцано
Аньелло Сальцано
92
Борелло
Джузеппе Борелло
7
Палладино
Раффаэле Палладино
77
Фацци
Николо Фацци
42
Сульич
Казим Сульич
99
Сими
Сими