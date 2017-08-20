Матч завершен
Кротоне
Кротоне
0:3
Матч завершен
Милан
Милан
Кессье 6
Кутроне 18
Сусо 24
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
20 авг. 2017, 21:45 МСК
20.08.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
19
Роден
Маркус Роден
56
1
Кордас
Алекс Кордас
90
44
Кабрера
Леандро Кабрера
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
24
Тонев
Александар Тонев
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
29
Тротта
Марселло Тротта
8
5
Стоян
Адриан Стоян
71
17
Будимир
Анте Будимир
90
Запасные
33
Висково
Аньелло Висково
5
Феста
Марко Феста
93
Айети
Арлинд Айети
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
13
Иско
Мариано Иско
11
Крагль
Оливер Крагль
42
Борелло
Джузеппе Борелло
89
Крочата
Джованни Крочата
14
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими
Милан
мин
79
Кессье
Франк Кессье
6'
6'
90
0
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
13
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
0
Конти
Андреа Конти
68
12
Сусо
Сусо
24'
24'
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
78
11
Борини
Фабио Борини
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
18'
18'
62
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
96
Калабрия
Давиде Калабрия
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
4
Маури
Хосе Маури
9
Силва
Андре Силва