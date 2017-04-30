Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Тротта 8
1:1
Матч завершен
Милан
Милан
Палетта 50
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
30 апр. 2017, 16:00 МСК
30.04.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
9
Налини
Андреа Налини
53
1
Кордас
Алекс Кордас
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
70
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
18
Барберис
Андреа Барберис
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
80
29
Тротта
Марселло Тротта
8'
8'
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
5
Феста
Марко Феста
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
21
Куомо
Джузеппе Куомо
24
Тонев
Александар Тонев
28
Капецци
Леонардо Капецци
20
Котник
Андрей Котник
27
Акости
Боаду Максвелл Акости
12
Стоян
Адриан Стоян
42
Сульич
Казим Сульич
99
Сими
Сими
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
78
21
Вангиони
Леонел Вангиони
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
50'
50'
90
96
Калабрия
Давиде Калабрия
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
86
9
Лападула
Джанлука Лападула
90
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
15
Гомес
Густаво Гомес
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
80
Пашалич
Марио Пашалич
54
Цуккетти
Рауль Цуккетти
70
Бакка
Карлос Бакка
11
Окампос
Лукас Окампос
63
Кутроне
Патрик Кутроне