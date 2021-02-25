Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
25 февр. 2021, 23:00 МСК
25.02.2021, 23:00 МСК
четверг
Составы