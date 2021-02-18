Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
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Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
18 февр. 2021, 20:55 МСК
18.02.2021, 20:55 МСК
четверг
Составы