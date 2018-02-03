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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лукаку 55
Санчес 68
2:0
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
3 февр. 2018, 18:00 МСК
3.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
7
Санчес
Алексис Санчес
68'
68'
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
55'
55'
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
2
Линделеф
Виктор Линделеф
16
Кэррик
Майкл Кэррик
6
Погба
Поль Погба
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
8
Биллинг
Филип Биллинг
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
23
Куанер
Колин Куанер
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
44
Хефеле
Михаэль Хефеле
3
Мэлони
Скотт Мэлони
10
Моуй
Аарон Моуй
21
Притчард
Алекс Притчард
22
Инс
Томас Инс
24
Мунье
Стив Мунье