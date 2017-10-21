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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Моуй 28
Депуатр 33
2:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 78
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
21 окт. 2017, 17:00 МСК
21.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
28'
28'
90
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
22
Инс
Томас Инс
90
9
Качунга
Элиас Качунга
39
20
Депуатр
Лоран Депуатр
33'
33'
70
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
3
Мэлони
Скотт Мэлони
14
Крэйни
Мартин Крэйни
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
24
Мунье
Стив Мунье
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
23
18
Янг
Эшли Янг
90
31
Матич
Неманья Матич
90
8
Мата
Хуан Мата
46
21
Эррера
Андер Эррера
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
46
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
17
Блинд
Дейли Блинд
2
Линделеф
Виктор Линделеф
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
78'