Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед: 05 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Мбенза 60
1:1

Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед: 05 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мактоминей 8
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
5 мая 2019, 16:00 МСК
5.05.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
15
Лев
Крис Лев
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
37
Дурм
Эрик Дурм
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
21
Притчард
Алекс Притчард
90
7
Бакуна
Жуниньо Бакуна
90
18
Мбенза
Исаак Мбенза
60'
60'
90
16
Грант
Карлан Грант
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
-
27
Горенц-Станкович
Йон Горенц-Станкович
-
2
Смит
Том Смит
-
9
Качунга
Элиас Качунга
-
24
Мунье
Стив Мунье
-
11
Дьякаби
Адама Дьякаби
-
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
18
Янг
Эшли Янг
90
31
Матич
Неманья Матич
90
8
Мата
Хуан Мата
90
6
Погба
Поль Погба
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
8'
8'
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
13
Грант
Ли Грант
-
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
-
20
Далот
Диогу Далот
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
17
Фред
Фред
-
15
Перейра
Андреас Перейра
-
44
Чон
Тахит Чон
-

События

Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Йонас Лоссль
90'
ГОЛ! 1:1
Исаак Мбенза
60'
33'
Желтая карточка
Фил Джонс
8'
ГОЛ! 0:1
Скотт Мактоминей

Прошлые матчи

05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
Манчестер Юнайтед
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Хаддерсфилд Таун
1
Манчестер Юнайтед
1
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Хаддерсфилд Таун
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
Манчестер Юнайтед
3
Хаддерсфилд Таун
1
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 20:30
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
Манчестер Юнайтед
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 20:30
Хаддерсфилд Таун
0
Манчестер Юнайтед
2
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2
Хаддерсфилд Таун
0
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
Манчестер Юнайтед
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
Хаддерсфилд Таун
2
Манчестер Юнайтед
1

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