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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 47
Руни 85
Бербатов 88
3:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
14 марта 2010, 16:30 МСК
14.03.2010, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Невилл
Гари Невилл
87
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Нани
Нани
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
73
0
Руни
Уэйн Руни
47'
85'
47', 85'
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
88'
88'
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Фабио
Фабио
0
Гилл
Оливер Гилл
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
64
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Келли
Стефен Келли
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Демпси
Клинт Демпси
72
0
Замора
Бобби Замора
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
46
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Стоор
Фредрик Стоор
0
Дафф
Дэмьен Дафф
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
0
Невланд
Эрик Невланд
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука