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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Гиггз 3
Руни 50
Чичарито 52
Чичарито 66
4:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Хьюз 76
Кубок Англии, 4 раунд
Кубок Англии,
4 раунд
Англия
26 янв. 2013, 20:30 МСК
26.01.2013, 20:30 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Джонс
Фил Джонс
90
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
3'
3'
71
0
Кэррик
Майкл Кэррик
61
0
Андерсон
Андерсон
71
0
Нани
Нани
90
0
Руни
Уэйн Руни
50'
50'
90
0
Чичарито
Чичарито
52'
66'
52', 66'
90
Запасные
0
Линдегаард
Андерс Линдегаард
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
0
Кагава
Синдзи Кагава
0
ван Перси
Робин ван Перси
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
76'
76'
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Качаниклич
Александер Качаниклич
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
46
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Руис
Брайан Руис
71
0
Дафф
Дэмьен Дафф
61
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
Запасные
0
Этеридж
Нил Этеридж
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Бриггс
Мэттью Бриггс
0
Дежага
Ашкан Дежага
0
Карагунис
Георгиос Карагунис
0
Петрич
Младен Петрич
0
Родальега
Уго Родальега