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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 34
1:0
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
16 авг. 2009, 15:30 МСК
16.08.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Эванс
Джонни Эванс
75
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Нани
Нани
46
0
Скоулз
Пол Скоулз
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
34'
34'
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
75
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Браун
Уэс Браун
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Андерсон
Андерсон
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Оуэн
Майкл Оуэн
Бирмингем Сити
мин
0
Виньяль
Грегори Виньяль
90
0
Харт
Джо Харт
90
0
Кедрю
Франк Кедрю
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
81
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Джером
Кэмерон Джером
65
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90
Запасные
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
0
Тэйлор
Мартин Тэйлор
0
О`Коннор
Гарри О`Коннор
0
МакШеффри
Гари МакШеффри