Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Джером 39
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Данн 65
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
9 янв. 2010, 20:30 МСК
9.01.2010, 20:30 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
65'
65'
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
83
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
90
0
Джером
Кэмерон Джером
39'
39'
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
0
Тэйлор
Мартин Тэйлор
0
Кедрю
Франк Кедрю
0
Фахи
Кейт Фахи
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
0
Филлипс
Кевин Филлипс
Манчестер Юнайтед
мин
0
Кушчак
Томаш Кушчак
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
66
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
81
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
0
Амос
Бен Амос
0
Невилл
Гари Невилл
0
Фабио
Фабио
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Андерсон
Андерсон
0
Оуэн
Майкл Оуэн
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф