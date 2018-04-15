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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Родригес 73
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
15 апр. 2018, 18:00 МСК
15.04.2018, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
6
Погба
Поль Погба
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
40
Перейра
Жоэл Перейра
4
Джонс
Фил Джонс
5
Рохо
Маркос Рохо
14
Лингард
Джесси Лингард
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
19
Родригес
Джей Родригес
73'
73'
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
16
Габр
Али Габр
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк
28
Филд
Сэм Филд
15
Старридж
Даниэль Старридж