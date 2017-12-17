Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Бэрри 77
1:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лукаку 27
Лингард 35
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
17 дек. 2017, 17:15 МСК
17.12.2017, 17:15 МСК
воскресенье
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
17
Бурк
Оливер Бурк
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
18
Бэрри
Гарет Бэрри
77'
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
11
Брант
Крис Брант
28
Филд
Сэм Филд
19
Родригес
Джей Родригес
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
14
Лингард
Джесси Лингард
35'
35'
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
27'
27'
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
5
Рохо
Маркос Рохо
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
10
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
11
Марсьяль
Антони Марсьяль