Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
1 апр. 2017, 17:00 МСК
1.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
3
Байи
Эрик Байи
90
18
Янг
Эшли Янг
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
74
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
17
Блинд
Дейли Блинд
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
42
Уиллок
Мэттью Уиллок
10
Руни
Уэйн Руни
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
57
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
70
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
22
Шадли
Насер Шадли
68
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
12
Уилсон
Марк Уилсон
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
5
Якоб
Клаудио Якоб
47
Филд
Сэм Филд
34
Харпер
Реким Харпер
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон