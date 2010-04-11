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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Тевес 38
Онуоха 40
Адебайор 43
Онуоха 74
Адебайор 88
5:1
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Джером 42
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
11 апр. 2010, 18:00 МСК
11.04.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
40'
74'
40', 74'
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
90
0
Беллами
Крейг Беллами
81
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
43'
88'
43', 88'
90
0
Тевес
Карлос Тевес
38'
38'
87
Запасные
0
Боята
Дедрик Боята
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Ибрагим
Абдисалам Ибрагим
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
Бирмингем Сити
мин
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
58
0
Фахи
Кейт Фахи
67
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Гарднер
Крейг Гарднер
90
0
Джером
Кэмерон Джером
42'
42'
73
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90
Запасные
0
Дойл
Колин Дойл
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
0
Филлипс
Кевин Филлипс