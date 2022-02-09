Манчестер Сити - Брентфорд: 09 февраля 2022 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
-:-

Манчестер Сити - Брентфорд: 09 февраля 2022 смотреть онлайн

Брентфорд
Лондон
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
9 февр. 2022, 23:00 МСК
9.02.2022, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
мин
28
Дэниэльс
Люк Дэниэльс
5
Пайннок
Этан Пайннок
30
Расмуссен
Мадс Расмуссен
24
Фосу
Тарик Фосу
31
Замбурек
Ян Замбурек
7
Каньос
Серхи Каньос
15
Форсс
Маркус Форсс
Запасные
1
Рая
Давид Рая
-
22
Дальсгаард
Хенрик Дальсгаард
-
3
Генри
Рико Генри
-
8
Йенсен
Матиас Йенсен
-
38
Maxwell Haygarth
Maxwell Haygarth
-
37
Alexander Gilbert
Alexander Gilbert
-
34
Aaron Pressley
Aaron Pressley
-
Главный тренер
Томас Франк

Новости

Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
#Лионель Месси
31 мая, 17:00
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
Тухель за месяц трижды подряд прошелся по Гвардиоле. Чистое доминирование: все победы – в трех разных турнирах
#Томас Тухель
30 мая, 01:50
Сколько «Челси» заработал за победу в Лиге чемпионов
#Челси
30 мая, 00:05
Замена Де Брюйне – боль финала Лиги чемпионов. Заплакал на поле и ушел с травмой головы
#Кевин Де Брюйне
30 мая, 00:01
Финал ЛЧ открыл Marshmello (обошел всю планету и танцевал с двойниками). Зрители в России жалуются на комментатора: слишком много говорил
#Marshmello
29 мая, 22:32
«Брентфорд» вернулся в АПЛ. Одна победа принесла ему больше денег, чем получает победитель Лиги чемпионов 💰
#Брентфорд
29 мая, 19:55
Агуэро по-царски простился с «Ман Сити»: побил еще один рекорд голов и оставил вместо себя граффити размером с дом. Плачет даже Гвардиола
#Серхио Агуэро
23 мая, 22:15
# Новости матча
Диаш из «Ман Сити» – игрок сезона в АПЛ. Клуб купил его прошлым летом
05 июня, 14:11
Гарсия переходит в «Барселону». Отступные в контракте – 400 миллионов евро
01 июня, 10:25
«Барселона» объявила о переходе Серхио Агуэро
31 мая, 17:12
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
Гвардиола проиграл «Челси» восемь матчей за карьеру. Больше, чем любому другому клубу
30 мая, 01:20
Канте – лучший игрок финала Лиги чемпионов
30 мая, 01:00