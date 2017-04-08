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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Эль-Мохамади 31
Агуэро 48
Делф 64
3:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Раноккия 85
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
8 апр. 2017, 17:00 МСК
8.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
18
Делф
Фабиан Делф
64'
64'
90
1
Браво
Клаудио Браво
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
21
Сильва
Давид Сильва
73
15
Навас
Хесус Навас
90
42
Туре
Яя Туре
74
10
Агуэро
Серхио Агуэро
48'
48'
90
19
Сане
Лерой Сане
66
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
4
Компани
Венсан Компани
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
6
Фернандо
Фернандо
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
9
Нолито
Нолито
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Халл Сити
мин
16
Якупович
Элдин Якупович
90
17
Гросицки
Камил Гросицки
90
21
Доусон
Майкл Доусон
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
85'
85'
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
31'
31'
90
10
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
14
Эвандро
Эвандро
58
11
Клукас
Самуэль Клукас
58
50
Маркович
Лазар Маркович
90
24
Ниасс
Умар Ниасс
83
Запасные
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
22
Хенриксен
Маркус Хенриксен
15
Мэлони
Шон Мэлони
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
20
Диоманде
Адама Диоманде