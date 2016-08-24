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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Делф 56
1:0
прошлый матч 5 : 0
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
24 авг. 2016, 21:45 МСК
24.08.2016, 21:45 МСК
среда
Павел Гиль
Павел Гиль
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
9
Нолито
Нолито
60
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
60
50
Маффео
Пабло Маффео
90
42
Туре
Яя Туре
90
6
Фернандо
Фернандо
90
18
Делф
Фабиан Делф
56'
56'
90
15
Навас
Хесус Навас
90
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
76
Запасные
54
Ганн
Ангус Ганн
60
Анхелиньо
Анхелиньо
60
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
21
Сильва
Давид Сильва
76
Фернандиньо
Фернандиньо
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
10
Агуэро
Серхио Агуэро
Стяуа
мин
5
Хамрун
Жюгюрта Хамрун
90
12
Кожокару
Валентин Кожокару
90
4
Тамаш
Габриэль Тамаш
90
15
Момчилович
Марко Момчилович
90
3
Митря
Богдан Митря
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
11
Муниру
Салли Муниру
62
19
Аганович
Аднан Аганович
53
44
Энаке
Габриэль Энаке
90
9
Тудоре
Александру Тудоре
90
Запасные
1
Ницэ
Флориан Ницэ
24
Попеску
Даниэль Попеску
2
Симьон
Габриэль Симьон
53
Попа
Адриан Попа
53
Станчу
Николае Станчу
16
Вылчану
Роберт Вылчану
62
Аким
Влад Аким