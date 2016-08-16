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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
Стяуа
Бухарест
0:5
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сильва 13
Агуэро 41
Нолито 49
Агуэро 78
Агуэро 89
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
16 авг. 2016, 21:45 МСК
16.08.2016, 21:45 МСК
вторник
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Стяуа
мин
11
Муниру
Салли Муниру
67
1
Ницэ
Флориан Ницэ
90
14
Голубович
Боян Голубович
46
5
Хамрун
Жюгюрта Хамрун
90
4
Тамаш
Габриэль Тамаш
90
15
Момчилович
Марко Момчилович
90
13
Тошка
Алин Тошка
90
77
Попа
Адриан Попа
90
44
Энаке
Габриэль Энаке
90
10
Станчу
Николае Станчу
90
20
Аким
Влад Аким
46
Запасные
12
Кожокару
Валентин Кожокару
3
Митря
Богдан Митря
24
Попеску
Даниэль Попеску
45
Бурчану
Александру Бурчану
19
Аганович
Аднан Аганович
23
Попеску
Овидиу Попеску
45
Тудоре
Александру Тудоре
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
21
Сильва
Давид Сильва
13'
13'
90
11
Коларов
Александар Коларов
75
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
70
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
79
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
41'
78'
89'
41', 78', 89'
90
9
Нолито
Нолито
49'
49'
90
Запасные
1
Харт
Джо Харт
70
Санья
Бакари Санья
75
Клиши
Гаэль Клиши
15
Навас
Хесус Навас
6
Фернандо
Фернандо
18
Делф
Фабиан Делф
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо