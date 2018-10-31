Локомотив - Енисей: 31 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
4:1

Локомотив - Енисей: 31 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
Кубок России, 1/8 финала

Кубок России,

1/8 финала

Россия
31 окт. 2018, 19:30 МСК
31.10.2018, 19:30 МСК
среда
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Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-

События

Матч окончен 4:1

Прошлые матчи

28.04.2019 28 апр. 2019 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Енисей
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 14:00
Локомотив
2
Енисей
1
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 19:30
Локомотив
4 : 1
Енисей
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 19:30
Локомотив
4
Енисей
1
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:00
Енисей
0 : 3
Локомотив
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:00
Енисей
0
Локомотив
3
17.07.2011 17 июля 2011 вс 12:00
Енисей
0 : 2
Локомотив
17.07.2011 17 июля 2011 вс 12:00
Енисей
0
Локомотив
2

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