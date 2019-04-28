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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Кичин 67
Фарфан 88
2:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
Костюков 84
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
28 апр. 2019, 14:00 МСК
28.04.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
71
11
Миранчук
Антон Миранчук
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
46
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
88'
88'
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
9
Смолов
Федор Смолов
46
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Михалик
Тарас Михалик
3
Идову
Брайан Идову
84
Лысов
Михаил Лысов
42
Лапшов
Иван Лапшов
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
69
Куликов
Даниил Куликов
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
24
Эдер
Эдер
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
Енисей
мин
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
33
Кичин
Валерий Кичин
67'
67'
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
23
Сарр
Бабакар Сарр
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
78
Хубулов
Арсен Хубулов
80
24
Савичев
Константин Савичев
63
7
Зотов
Александр Зотов
90
7
Соболев
Александр Соболев
56
Запасные
55
Юрченко
Давид Юрченко
95
Едапин
Максим Едапин
27
Рожков
Павел Рожков
10
Комков
Михаил Комков
14
Семакин
Максим Семакин
5
Комолов
Павел Комолов
77
Костюков
Михаил Костюков
84'
48
Кутьин
Александр Кутьин