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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 22
Фернандеш 81
Эдер 84
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
28 окт. 2018, 14:00 МСК
28.10.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
47
Филиппов
Михаил Филиппов
90
3
Занев
Петар Занев
75
2
Кичин
Валерий Кичин
90
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
10
Комков
Михаил Комков
82
8
Огуде
Фегор Огуде
90
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
17
Зотов
Александр Зотов
90
70
Гавазай
Энис Гавазай
46
11
Саркисов
Артур Саркисов
90
Запасные
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
55
Юрченко
Давид Юрченко
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
27
Рожков
Павел Рожков
83
Харитонов
Александр Харитонов
14
Семакин
Максим Семакин
8
Комолов
Павел Комолов
9
Бодул
Дарко Бодул
48
Кутьин
Александр Кутьин
91
Обрадович
Марко Обрадович
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
3
Идову
Брайан Идову
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
81'
81'
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
62
Миранчук
Алексей Миранчук
22'
22'
87
24
Эдер
Эдер
84'
84'
85
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
84
Лысов
Михаил Лысов
42
Лапшов
Иван Лапшов
60
Миранчук
Антон Миранчук
69
Куликов
Даниил Куликов
83
Миронов
Алексей Миронов
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
67
Тугарев
Роман Тугарев