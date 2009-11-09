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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джонсон 12
Джеррард 72
2:2
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Бенитес 25
Джером 45
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
9 нояб. 2009, 23:00 МСК
9.11.2009, 23:00 МСК
понедельник
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
12'
12'
90
0
Риера
Альберт Риера
45
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Лейва
Лукас Лейва
83
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
77
0
Кейт
Дирк Кейт
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Дарби
Стивен Дарби
0
Джеррард
Стивен Джеррард
72'
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Бабел
Райан Бабел
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
68
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Тайнио
Теему Тайнио
16
0
Джером
Кэмерон Джером
45'
45'
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
25'
25'
86
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Эспиноса
Джованни Эспиноса
0
Кедрю
Франк Кедрю
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Карсли
Ли Карсли
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
0
Филлипс
Кевин Филлипс