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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Риджуэлл 55
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джеррард 48
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
4 апр. 2010, 17:00 МСК
4.04.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
55'
55'
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Фахи
Кейт Фахи
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Гарднер
Крейг Гарднер
90
0
Джером
Кэмерон Джером
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
77
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
0
Мичел
Мичел
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
0
Филлипс
Кевин Филлипс
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Родригес
Макси Родригес
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
48'
48'
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
70
0
Кейт
Дирк Кейт
80
0
Торрес
Фернандо Торрес
64
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Аггер
Даниэль Аггер
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
0
Дежен
Давид Дежен
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог