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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
13 дек. 2017, 23:00 МСК
13.12.2017, 23:00 МСК
среда
Составы
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
23
Джан
Эмре Джан
90
19
Мане
Садио Мане
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
11
Брант
Крис Брант
17
Бурк
Оливер Бурк
28
Филд
Сэм Филд
19
Родригес
Джей Родригес