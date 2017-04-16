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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 45
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
16 апр. 2017, 15:30 МСК
16.04.2017, 15:30 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
64
11
Брант
Крис Брант
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
64
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
22
Шадли
Насер Шадли
61
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
12
Уилсон
Марк Уилсон
2
Ньом
Аллан Ньом
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
47
Филд
Сэм Филд
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
23
Джан
Эмре Джан
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
27
Ориги
Дивок Ориги
82
11
Фирмино
Роберто Фирмино
45'
45'
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
18
Морено
Альберто Морено
12
Гомес
Джо Гомес
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
16
Груйич
Марко Груйич
15
Старридж
Даниэль Старридж
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн