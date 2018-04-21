Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Ливермор 79
Рондон 88
2:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 72
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
21 апр. 2018, 14:30 МСК
21.04.2018, 14:30 МСК
суббота
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
79'
79'
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
88'
88'
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
6
Эванс
Джонни Эванс
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк
28
Филд
Сэм Филд
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
18
Морено
Альберто Морено
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
19
Мане
Садио Мане
90
11
Салах
Мохамед Салах
72'
72'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
6
Ловрен
Деян Ловрен
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
9
Фирмино
Роберто Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке