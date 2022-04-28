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|Главный тренер
|
Брендан Роджерс
|Главный тренер
|
Жозе Моуринью
|мин
|
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
|
6
Эванс
Джонни Эванс
|
3
Фофана
Уэсли Фофана
|
21
Перейра
Рикарду Перейра
|
27
Кастань
Тимоти Кастань
|
7
Барнс
Харви Барнс
|
22
Дьюсбери-Холл
Кирман Дьюсбери-Холл
|
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
|
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
|
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
|
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
|Запасные
|
51
Одунзе
Читуру Одунзе
-
|
35
Якупович
Элдин Якупович
-
|
23
Вестергор
Янник Вестергор
-
|
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
|
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
-
|
2
Джастин
Джеймс Джастин
-
|
33
Томас
Люк Томас
-
|
20
Чодури
Хамза Чодури
-
|
74
Брейбрук
Сэмми Брейбрук
-
|
17
Перес
Айосе Перес
-
|
37
Лукман
Адемола Лукман
-
|
29
Дака
Патсон Дака
-
|Главный тренер
|
Брендан Роджерс
|мин
|
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
|
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
|
23
Манчини
Джанлука Манчини
|
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
|
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
|
4
Кристанте
Бриан Кристанте
|
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
|
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
|
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
|
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
|
59
Залевски
Никола Залевски
|Запасные
|
63
Боер
Пьетро Боер
-
|
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
|
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
|
5
Винья
Матиас Винья
-
|
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
-
|
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
-
|
17
Верету
Жордан Верету
-
|
52
Бове
Эдоардо Бове
-
|
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
-
|
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
-
|
11
Перес
Карлес Перес
-
|
64
Афена-Гьян
Феликс Афена-Гьян
-
|Главный тренер
|
Жозе Моуринью