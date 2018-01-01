Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 53
Слимани 60
Олбрайтон 90
3:0
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
1 янв. 2018, 18:00 МСК
1.01.2018, 18:00 МСК
понедельник
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90'
90'
90
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
90
18
Амарти
Даниэль Амарти
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
90
19
Слимани
Ислам Слимани
60'
60'
90
26
Марез
Рияд Марез
53'
53'
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
16
Драгович
Александар Драгович
14
Силва
Адриен Силва
21
Иборра
Висенте Иборра
7
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
22
Инс
Томас Инс
90
18
Лолли
Джо Лолли
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
3
Мэлони
Скотт Мэлони
14
Крэйни
Мартин Крэйни
6
Хогг
Джонатан Хогг
20
Депуатр
Лоран Депуатр
23
Куанер
Колин Куанер