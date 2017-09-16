Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Депуатр 46
1:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 50
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
16 сент. 2017, 17:00 МСК
16.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
22
Инс
Томас Инс
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
46'
46'
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
44
Хефеле
Михаэль Хефеле
3
Мэлони
Скотт Мэлони
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
6
Хогг
Джонатан Хогг
8
Биллинг
Филип Биллинг
23
Куанер
Колин Куанер
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
10
Кинг
Энди Кинг
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
9
Варди
Джейми Варди
50'
50'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
16
Драгович
Александар Драгович
21
Иборра
Висенте Иборра
18
Амарти
Даниэль Амарти
7
Грей
Демарай Грей
20
Оказаки
Синджи Оказаки
19
Слимани
Ислам Слимани