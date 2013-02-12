Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
1:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Кубок Англии, 4 раунд

Кубок Англии,

4 раунд

Англия
12 февр. 2013, 22:30 МСК
12.02.2013, 22:30 МСК
вторник
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