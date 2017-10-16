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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 80
1:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Шадли 63
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
16 окт. 2017, 22:00 МСК
16.10.2017, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
80'
80'
90
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
18
Амарти
Даниэль Амарти
7
Грей
Демарай Грей
20
Оказаки
Синджи Оказаки
19
Слимани
Ислам Слимани
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
22
Шадли
Насер Шадли
63'
63'
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
40
Палмер
Алекс Палмер
23
Маколи
Гарет Маколи
2
Ньом
Аллан Ньом
11
Брант
Крис Брант
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб