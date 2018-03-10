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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 8
1:4
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 21
Марез 62
Ихеначо 76
Иборра 90
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
10 марта 2018, 18:00 МСК
10.03.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
17
Бурк
Оливер Бурк
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
8'
8'
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
28
Филд
Сэм Филд
19
Родригес
Джей Родригес
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90'
90'
90
7
Грей
Демарай Грей
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
90
9
Варди
Джейми Варди
21'
21'
90
26
Марез
Рияд Марез
62'
62'
90
Запасные
17
Якупович
Элдин Якупович
28
Фукс
Кристиан Фукс
16
Драгович
Александар Драгович
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
33
Диабате
Фуссейни Диабате
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
76'