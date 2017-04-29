Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 43
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
29 апр. 2017, 17:00 МСК
29.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
2
Ньом
Аллан Ньом
61
25
Доусон
Крейг Доусон
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
69
11
Брант
Крис Брант
90
22
Шадли
Насер Шадли
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
79
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
12
Уилсон
Марк Уилсон
24
Флетчер
Даррен Флетчер
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
47
Филд
Сэм Филд
34
Харпер
Реким Харпер
45
Леко
Джонатан Леко
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
6
Хут
Роберт Хут
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
26
Марез
Рияд Марез
81
20
Оказаки
Синджи Оказаки
67
9
Варди
Джейми Варди
43'
43'
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
19
Слимани
Ислам Слимани