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Леганес VS Барселона
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Леганес - Барселона: 26 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Леганес
Леганес
2:1
Леганес - Барселона: 26 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
26 сент. 2018, 21:00 МСК
26.09.2018, 21:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
16
Росалес
Роберто Росалес
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
3
Бустинса
Унаи Бустинса
5
Сильва
Хонатан Сильва
15
Тарин
Родриго Тарин
8
Ресио
Ресио
23
Амаду
Ибраим Амаду
26
Хиль
Бриан Хиль
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
39
Гарридо
Ману Гарридо
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
-
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
-
2
Наварро
Марк Наварро
-
12
Авазим
Чибози Авазим
-
29
Мурид
Айман Мурид
-
20
Ассале
Рожер Ассале
-
17
Эрасо
Хави Эрасо
-
6
Меса
Роке Меса
-
24
Родригес
Кевин Родригес
-
27
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
-
33
Авилес
Хавьер Авилес
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
16.06.2020
16 июня 2020
вт
23:00
Барселона
2 : 0
Леганес
16.06.2020
16 июня 2020
вт
23:00
Барселона
2
Леганес
0
30.01.2020
30 янв. 2020
чт
21:00
Барселона
5 : 0
Леганес
30.01.2020
30 янв. 2020
чт
21:00
Барселона
5
Леганес
0
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
Леганес
1 : 2
Барселона
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
Леганес
1
Барселона
2
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
22:45
Барселона
3 : 1
Леганес
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
22:45
Барселона
3
Леганес
1
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:00
Леганес
2 : 1
Барселона
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:00
Леганес
2
Барселона
1
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:45
Барселона
3 : 1
Леганес
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:45
Барселона
3
Леганес
1
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:15
Леганес
0 : 3
Барселона
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:15
Леганес
0
Барселона
3
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
22:45
Барселона
2 : 1
Леганес
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
22:45
Барселона
2
Леганес
1
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
Леганес
1 : 5
Барселона
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
Леганес
1
Барселона
5
Новости
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
#
Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15