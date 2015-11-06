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Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Виера 29
Араухо 51
2:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
6 нояб. 2015, 22:30 МСК
6.11.2015, 22:30 МСК
пятница
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
22
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
2
Симон
Давид Симон
90
20
Виера
Хонатан Виера
29'
29'
67
4
Гомес
Висенте Гомес
90
15
Меса
Роке Меса
90
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
84
10
Араухо
Серхио Араухо
51'
51'
75
24
Тана
Тана
90
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
5
Гарсия
Давид Гарсия
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
7
Алеман
Наусет Алеман
11
Момо
Момо
14
Эрнан
Эрнан
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
19
Бершиче
Юри Бершиче
90
2
Мартинес
Карлос Мартинес
90
23
Рейес
Диего Рейес
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
18
Кастро
Гонсало Кастро
57
5
Бергара
Маркел Бергара
90
10
Прието
Хаби Прието
90
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
70
11
Вела
Карлос Вела
45
9
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
13
Ойер
Ойер
3
Гонсалес
Микель Гонсалес
21
Эрнандес
Эктор Эрнандес
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
16
Каналес
Серхио Каналес
14
Пардо
Рубен Пардо
7
Брума
Брума