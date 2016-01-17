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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
0:3
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Луис 18
Гризманн 69
Гризманн 89
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
17 янв. 2016, 20:15 МСК
17.01.2016, 20:15 МСК
воскресенье
Иньяки Виканди Гарридо
Иньяки Виканди Гарридо
Главный Судья
Составы
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
22
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
90
20
Виера
Хонатан Виера
90
4
Гомес
Висенте Гомес
90
15
Меса
Роке Меса
90
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
66
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90
24
Тана
Тана
80
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
19
Кулио
Хуан Кулио
7
Алеман
Наусет Алеман
11
Момо
Момо
12
Вакасо
Мубарак Вакасо
10
Араухо
Серхио Араухо
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
18'
18'
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
6
Коке
Коке
90
12
Фернандес
Аугусто Фернандес
66
17
Ньигес
Сауль Ньигес
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
69'
89'
69', 89'
90
23
Вьетто
Лусиано Вьетто
62
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
18
Гамес
Хесус Гамес
15
Савич
Стефан Савич
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
22
Томас
Томас
11
Мартинес
Джексон Мартинес
16
Корреа
Анхель Корреа