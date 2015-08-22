Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 16
1:0
Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
22 авг. 2015, 21:30 МСК
22.08.2015, 21:30 МСК
суббота
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
5
Тиагу
Тиагу
90
6
Коке
Коке
90
10
Торрес
Оливер Торрес
65
7
Гризманн
Антуан Гризманн
16'
16'
81
9
Мартинес
Джексон Мартинес
59
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
15
Савич
Стефан Савич
0
Ньигес
Сауль Ньигес
8
Гарсия
Рауль Гарсия
19
Торрес
Фернандо Торрес
16
Корреа
Анхель Корреа
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
Лас-Пальмас
мин
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
90
23
Кастельяно
Хави Кастельяно
90
3
Алькарас
Антолин Алькарас
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
2
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
80
20
Виера
Хонатан Виера
90
14
Эрнан
Эрнан
63
15
Меса
Роке Меса
64
10
Араухо
Серхио Араухо
90
Запасные
31
Лоренсо
Дани Лоренсо
5
Гарсия
Давид Гарсия
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
7
Алеман
Наусет Алеман
11
Момо
Момо
4
Гомес
Висенте Гомес
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе