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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 16
1:0
Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
22 авг. 2015, 21:30 МСК
22.08.2015, 21:30 МСК
суббота
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
5
Тиагу
Тиагу
90
6
Коке
Коке
90
10
Торрес
Оливер Торрес
65
7
Гризманн
Антуан Гризманн
16'
16'
81
9
Мартинес
Джексон Мартинес
59
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
15
Савич
Стефан Савич
0
Ньигес
Сауль Ньигес
8
Гарсия
Рауль Гарсия
19
Торрес
Фернандо Торрес
16
Корреа
Анхель Корреа
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
Лас-Пальмас
мин
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
90
23
Кастельяно
Хави Кастельяно
90
3
Алькарас
Антолин Алькарас
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
2
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
80
20
Виера
Хонатан Виера
90
14
Эрнан
Эрнан
63
15
Меса
Роке Меса
64
10
Араухо
Серхио Араухо
90
Запасные
31
Лоренсо
Дани Лоренсо
5
Гарсия
Давид Гарсия
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
7
Алеман
Наусет Алеман
11
Момо
Момо
4
Гомес
Висенте Гомес
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе