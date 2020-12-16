Матч завершен
Льягостера
Льягостера
0:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
93
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 21:00 МСК
16.12.2020, 21:00 МСК
среда
События
Составы
Льягостера
мин
-
J. Monreal
J. Monreal
122
Эспаньол
мин
-
Вила
Дидач Вила
90
-
J. Puado
J. Puado
93'
93'
122