Льягостера

Льягостера
Llagostera
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Сайт
Страна
Испания
Стадион
Эстади Паламос Коста Брава
Тренер
Луис Карильо
Л. Карильо
Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
J. Monreal J. 		Нап 1 0 0 0 1
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Результаты
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Льягостера
0 : 1
Эспаньол
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
1/64 финала
Льягостера
0
Эспаньол
1
Испания. Кубок , 1/64 финала
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