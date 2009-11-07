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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Штранцль 11
Джанаев 13
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Алекс 90
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
7 нояб. 2009, 17:00 МСК
7.11.2009, 17:00 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
-
Костяев
Дмитрий Костяев
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Таранов
Иван Таранов
74
0
Иванов
Станислав Иванов
90
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
0
Адамов
Роман Адамов
67
0
Коллер
Ян Коллер
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Шустиков
Сергей Шустиков
0
Друковский
Владимир Друковский
0
Иванов
Олег Иванов
0
Песегов
Евгений Песегов
0
Ткачев
Сергей Ткачев
0
Савин
Евгений Савин
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
13'
13'
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
11'
11'
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Джано
Джано
65
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Ибсон
Ибсон
82
0
Алекс
Алекс
90'
90'
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
54
0
Веллитон
Веллитон
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Филипенко
Егор Филипенко
0
Макеев
Евгений Макеев
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Кариока
Кариока
0
Баженов
Никита Баженов