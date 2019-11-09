Матч завершен
Спартак
Москва
Понсе 3
Бакаев 83
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
9 нояб. 2019, 19:00 МСК
9.11.2019, 19:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
14
Джикия
Георгий Джикия
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
83'
83'
84
98
Максименко
Александр Максименко
90
19
Понсе
Эсекьель Понсе
3'
3'
90
56
Гапонов
Илья Гапонов
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
54
Умяров
Наиль Умяров
90
6
Айртон
Айртон
90
33
Крал
Алекс Крал
90
23
Ларссон
Джордан Ларссон
76
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
92
Рассказов
Николай Рассказов
20
Шюррле
Андре Шюррле
9
Мирзов
Резиуан Мирзов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
7
Гулиев
Аяз Гулиев
8
Тиль
Гус Тиль
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
46
5
Лысцов
Виталий Лысцов
63
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
7
Соболев
Александр Соболев
74
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
10
Терехов
Сергей Терехов
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
6
Якуба
Денис Якуба
10
Терехов
Антон Терехов
78
Киселев
Геннадий Киселев
52
Смирнов
Данила Смирнов
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич